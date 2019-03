Nadav Kander uhonorowany za wybitny wkład w fotografię

World Photography Organisation ogłosiło, że tegoroczną nagrodę za wybitny wkład w fotografię w konkursie Sony World Photography Awards otrzyma Nadav Kander. 17 kwietnia, w czasie ceremonii wręczenia nagród w Londynie, artysta zostanie uhonorowany za wszechstronność i znaczący wpływ na medium, jakim jest fotografia. Obszerny wybór prac Nadava Kandera znajdzie się na wystawie Sony World Photography Awards 2019, czynnej od 18 kwietnia do 6 maja w londyńskim Sommerset House.



Nagroda za wybitny wkład w fotografię to dla mnie wielkie wyróżnienie — mówi Nadav Kander. Oznacza ona, że jestem dla innych inspiracją, a trudno mi sobie wyobrazić większy komplement. Jestem zaszczycony, że dołączam do grona wcześniejszych laureatów tej nagrody, a jeśli rzeczywiście zainspirowałem kogoś do głębszych poszukiwań i bardziej autentycznej fotografii, to czuję się uhonorowany podwójnie. Chciałbym także podziękować firmie Sony i World Photography Organisation za tę wspaniałą platformę.

— Nadav Kader to twórca wszechstronny, łączący siłę z delikatnością — podkreśla Scott Gray, dyrektor generalny World Photography Organisation. — Jego zdjęcia, często ukazujące dominację człowieka nad środowiskiem naturalnym, mają w sobie wielką moc. Jestem szczęśliwy, że World Photography Organisation może uhonorować tak wybitnego artystę i zaprezentować prace z całej jego kariery.

Przyjmując nagrodę Nadav Kander dołączył do znakomitego grona jej laureatów, które tworzą między innymi Candida Höfer, Martin Parr, Elliott Erwitt, William Klein, Eve Arnold i Mary Ellen Mark. Przegląd prac Kandera na wystawie Sony World Photography Awards 2019 przygotowano we współpracy z Flowers Gallery w Londynie i Nowym Jorku. Od 4 kwietnia do 25 maja 2019 r. we Flowers Gallery w Nowym Jorku czynna będzie indywidualna wystawa Nadav Kander: Dark Line - The Thames Estuary (Nadav Kander: Ciemna linia — ujście Tamizy).

Nadav Kander (ur. 1961) od ponad 30 lat wywiera wielki wpływ na fotografię. W swojej działalności artystycznej sięga po najróżniejsze gatunki, a jego wielokrotnie nagradzane fotografie komercyjne, figuratywne, portretowe i krajobrazowe mają niepowtarzalny styl, często wywołujący u widza uczucie wyciszenia i równocześnie niepokoju.

Kander mieszka i pracuje w Londynie. Wydał siedem własnych albumów, a jego prace pokazywano na niemal 30 międzynarodowych wystawach. W 2015 r. otrzymał nagrodę Honorary Fellowship Award brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego (Royal Photographic Society). Jego zdjęcia znajdują się w wielu znakomitych kolekcjach publicznych — między innymi londyńskiej National Portrait Gallery i Museum of Contemporary Photography w Chicago.

Do najbardziej znanych projektów artysty należą: cykl Yangtze — The Long River (Jangcy — długa rzeka), uhonorowany nagrodą Prix Pictet w 2009 r.; Dust (Pył), ukazujący pozostałości po zimnej wojnie: radioaktywne ruiny tajnych miast na granicy między Kazachstanem a Rosją; Bodies 6 Women, 1 Man (6 ciał kobiecych, 1 męskie) czy Obama’s People (Ludzie Obamy), ceniona seria 52 portretów zamówiona przez New York Times Magazine. Wciąż powstająca seria Dark Line — The Thames Estuary to osobista refleksja na temat krajobrazów rejonu, w którym Tamiza wpada do morza.

