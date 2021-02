Telefon z najlepszym aparatem - najciekawsze modele

Na fotografiach utrwalamy bezcenne chwile spędzone z przyjaciółmi i rodziną. Jaki smartfon wybrać, by uchwycić wszystkie ważne momenty? Na jakie parametry warto zwrócić uwagę, kupując telefon do zdjęć? Przedstawiamy smartfony z najlepszym aparatem.

Aparat w telefonie – istotne parametry

Jak wybrać najlepszy telefon do zdjęć? Podczas poszukiwań warto zwrócić uwagę na dane techniczne – bez wątpienia są one bardzo istotną wskazówką. Najczęściej podkreślanym przez producentów parametrem jest rozdzielczość matrycy, wyrażana w megapikselach. Piksele to miniaturowe punkty, z których zbudowany jest każdy cyfrowy obraz. Rozdzielczość aparatu w telefonie określa maksymalną liczbę pikseli, jaka może zostać zarejestrowana przez urządzenie. Im większa liczba pikseli, tym bardziej szczegółowe jest zdjęcie. Warto jednak pamiętać o tym, że w niektórych sytuacjach (np. przy niesprzyjającym oświetleniu) wykorzystanie wysokiej rozdzielczości nie daje aż tak dobrych efektów.

Najlepszy aparat – obiektyw i oprogramowanie

Rozdzielczość aparatu w smartfonie to kolejny istotny parametr. Warto jednak zwrócić uwagę na inne, bardzo ważne kwestie. Jedną z nich jest wartość przysłony obiektywu. Przysłona to otwór, przez który światło dostaje się do wnętrza aparatu. Im niższa wartość przysłony – tym większy rozmiar otworu. Jasny obiektyw z przysłoną f/1.4 lepiej sprawdzi się podczas wykonywania zdjęć w słabym świetle niż np. obiektyw z przysłoną f/2.8. Najlepsze aparaty w smartfonach wyposażone są w kilka obiektywów z różnymi przysłonami. Dzięki temu stają się bardziej uniwersalne i dobrze radzą sobie w różnych warunkach. Bardzo duże możliwości oferują także smartfony wyposażone w teleobiektyw z wielokrotnym zoomem i obiektyw szerokokątny, który sprawdza się podczas wykonywania zdjęć panoramicznych.

Ogromne znaczenie ma też oprogramowanie. Smartfony z najlepszymi aparatami wykorzystują sztuczną inteligencję – jest ona w stanie wybrać ustawienia optymalnie dopasowane do fotografowanej sceny czy obiektu. Przydatną funkcją jest również system stabilizacji obrazu. Niweluje on drgania, w wyniku których zdjęcia mogą wyjść poruszone i rozmazane. Najlepsze aparaty w smartfonach korzystają z systemów stabilizacji optycznej (OIS), które korygują rzeczywistą pozycję soczewek. Jest to możliwie dzięki wykorzystaniu żyroskopów i innych czujników. Telefony ze średniej półki wyposażone są w mniej efektywną stabilizację cyfrową (EIS), która do redukcji drgań wykorzystuje algorytmy.

Smartfony z najlepszym aparatem – topowe modele

Kierując się opisanymi wyżej parametrami, wybraliśmy kilka modeli telefonów, które doskonale nadają się do robienia zdjęć. Oto one!

Samsung Galaxy S21+

Zestawienie telefonów z najlepszym aparatem otwiera Samsung Galaxy S21+. Smartfon wyposażony został w potrójny aparat, wspierany przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu telefon sam dobiera najlepsze ustawienia. Ciekawym rozwiązaniem jest funkcja "Jedno ujęcie" – wystarczy, że raz naciśniesz migawkę, a aparat wykona kilkanaście zdjęć – samodzielnie możesz wybrać te, które wyszły najlepiej! Ponadto, za pomocą tego modelu nagrasz wideo w rozdzielczości 8K.

Samsung Galaxy S21+ – aparat tylny:

Obiektyw główny: 12 Mpix, przysłona f/1.8, OIS,

Teleobiektyw: 64 Mpix, przysłona f/2.0, OIS,

Obiektyw ultraszerokokątny: 12 Mpix, kąt widzenia 120°, przysłona f/2.2.

iPhone 12 Pro Max

Ciekawe możliwości fotograficznie oferuje również iPhone 12 Pro Max. Na jego potrzeby udoskonalony został aparat znany ze starszych modeli. Potrójny aparat wykorzystuje sensor Lidar i technologię HDR – dzięki temu zdjęcia wyróżniają się nasyconymi barwami i doskonałym odwzorowaniem świateł i cieni. Tryb HDR może być także użyty podczas nagrywania wideo – dzięki niemu wszystkie zarejestrowane sceny prezentują się na ekranie wyjątkowo realistycznie.

iPhone 12 Pro Max – aparat tylny:

Obiektyw główny: 12 Mpix, przysłona f/1.6, OIS,

Obiektyw ultraszerokokątny: 12 Mpix, kąt widzenia 120°, przysłona f/2.4,

Teleobiektyw: 12 Mpix, przysłona f/2.2, OIS.

Xiaomi Mi 10T

Zestawienie smartfonów do zdjęć zamyka Xiaomi Mi 10T. To najlepsza propozycja dla osób, które poszukują dobrego telefonu do zdjęć w przystępnej cenie. Chińska marka znana jest z bardzo korzystnego stosunku ceny do jakości. Tak jest i w tym przypadku.

Xiaomi Mi 10T – aparat tylny:

Obiektyw główny: 64 Mpix, przysłona f/1.89, EIS,

Obiektyw ultraszerokokątny: 13 Mpix, kąt widzenia 123°, przysłona f/2.4,

Obiektyw makro: 5 Mpix, przysłona f/2.4, EIS.

